Adam Price fik varm velkomst i Rødekro

Trods den sommerlige forårsvarme udenfor, troppede et pænt antal Rødekro-borgere op på biblioteket i Rødekro for at se Adam Price modtage årets kulturpris. Han fik lidt inspiration med hjem til sønderjyske retter.

- Sønderjylland er et sted, hvor madkultur også er nationalkultur. Da vi lavede serien med egnsretter, havde vi problemer med at vælge fra i Sønderjylland, mens der på Sjælland stort set ikke er nogen egnsretter, lød det.

Bestyrelsen bag Rødekro Kulturpris havde dog i stedet sørget for et mere sommerligt traktement med pindemadder og vin til publikum, sponsorer og prismodtager. Og det var måske godt nok, for ude foran biblioteket i Rødekro bagte og stegte en livgivende forårssol, og temperaturen nåede sommerhøjder.

Rødekro Kulturpris blev uddelt for første gang i 1988, da forfatteren Bjarne Reuter modtog prisen. Siden har blandt andre Bodil Udsen, Jytte Abilstrøm, Ghita Nørby og Søren Ryge Petersen modtaget prisen, som i sin tid blev indstiftet af den daværende Rødekro Kommune. I dag er det lokale sponsorer, der bidrager til, at Rødekro stadig har en kulturpris og dermed får kendte kulturpersonligheder til byen en gang om året.

I prinsens køkken

Samme Henrik Appel Sørensen afslørede, at han er en stor fan at især et specielt program med brødrene Price - nemlig det, der er optaget på Chateau de Cayx hos Dronning Margrethe og hendes nu afdøde mand, Prins Henrik.

- Jeg har nok set det en fem-seks gange. Det er det hele værd at se den franske koks ansigt, da I overtager hans køkken.

Adam Price kunne afsløre at selv samme franske kok i mangel af bedre brugte en ostehøvl, da han skulle vende prinsens fisk.

- Man tror, at der er alt i sådan et køkken, og at det hele ligger på rette plads. Men sådan er det ikke, lød det fra Price, som også fortalte, at han og James havde haft nogle afslappede dage i Cayx sammen med regentparret.

- Det var som at besøge enhver anden familie i deres sommerhus, betroede han.