Adam Price får kulturpris: - Jeg får lov til at lave alt det sjove

Adam Price er taknemmelig, benovet og glad for at få Rødekro Kulturpris. Det betyder nemlig, at hans arbejde har en betydning for nogle mennesker. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

På torsdag får Adam Price Rødekro Kulturpris for hans bidrag til højnelse af dansk kultur. Manden bag tv-serier som 2Herrens Veje" og "Borgen" føler sig yderst privilegeret, fordi han får lov til at lave en masse sjove ting. Snart venter en ny sæson af "Spise med Price", og han ejer også fem restauranter sammen med sin bror. Og døgnet har heldigvis timer nok til at alle de ting, som Adam Price har gang i.

Rødekro: Taknemmelig, benovet og glad. Der er ingen tvivl om, at Adam Price er glad for den kulturpris, han får overrakt i Rødekro på torsdag. En pris, han ikke lige har bidt mærke i før, men Rødekro ved han udmærket godt hvor ligger henne. - Jeg har jo været i Sønderjylland med min bror James, da vi lavede Spise med Price om egnsretter, og da var vi i den grad rundt i Sønderjylland, så Rødekro er ikke en ny by for mig, fortæller manuskriptforfatteren, tv-værten, restauratøren og gastronomen Adam Price. Priser har han modtaget flere af gennem tiden - blandt andet for tv-serierne "Borgen" og "Herrens Veje", men bare fordi man har prøvet det før, er det ikke noget, man vænner sig til. - Jeg bliver altid overrasket og glad over, at der er nogen, som betænker mig for egentlig bare at passe mit arbejde. En pris er en anerkendelse af, at det, man laver, har en betydning for nogle mennesker. Som forfatter er det jo det, jeg i princippet skriver for - at fremkalde en reaktion hos publikum. I teatersalen vil jeg gerne se folk grine, græde og føle noget, og det er jo langt sværere, når det kommer til tv, for da kan jeg ikke kigge ind af vinduerne. Da håber jeg, at det virker. At folk, som interesserer sig for tro og religion, vil diskutere "Herrens Veje", hjemme i sofaen og være henholdsvis vrede, forargede og glade. Når der kommer en anerkendelse som den her, må det være fordi, der er nogen mennesker, som har set ens arbejde og haft en oplevelse af det, som har været god. Det er altid en stor glæde og stor tilfredshed, siger Adam Price.

50 år og søn af skuespillerparret Birgitte Price og John Price og lillebror til musikeren James Price.

Han er manuskriptforfatter og manden bag tv-serier som "Borgen", "Herrens Veje" og "Anna Pihl". Han stod desuden bag idéen til serien "Nikolaj og Julie".

Han har vundet flere priser for "Borgen" som blandt andre den engelske BAFTA Award, a Prix Italia Award og en Peabody Award. Han har også vundet Nordisk Film & TV Fond-prisen for Herrens Veje

Derudover har han skrevet flere teaterstykker og musicals.

Sammen med broren James har han tv-programmet "Spise med Price", som snart går i gang med sin 11. sæson på DR1.

De ejer også fem restauranter med navnet Brdr. Price sammen.

Han var madanmelder på Politiken fra 1992 til 2011, og han er medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi.

Adam Price modtager Rødekro Kulturpris på torsdag den 19. april på Rødekro Bibliotek.

Sproget har stor betydning Rødekro Kulturpris får Adam Price for hans bidrag til højnelse af dansk kultur på områder med bud til store dele af befolkningen. I begrundelsen står der også, at han forvalter det danske sprogs mange muligheder smukt, og det er noget, som prisvinderen tænker meget over i dagligdagen. - Sproget har en afgørende betydning for mig. Jeg er barn af teatret, så det talte sprog er noget, som jeg, siden jeg var et lille barn, har været meget opmærksom på, for det var mine forældres arbejde at stå på scenen og optræde. Sprog, replikker og det enkelte ords betydning har altid været noget, der har fyldt meget i vores familie, fordi det har været kernen i det, vi har lavet. Jeg har arvet det med, at sprog har betydning, forklarer han. Torsdag aften skal Adam Price holde et specielt foredrag om sit arbejdsliv på Røde-Kro, og det er et arbejdsliv med mange forskellige kasketter, som han skal koge ned til lidt over en times foredrag. - Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået muligheden for at lave alle de forskellige ting. At f.eks. "Spise med Price" blev en succes, var overraskende for os, fordi det var et eksperiment. At det program er blevet folkeeje har ført alt muligt andet med sig, så det har været sådan, at en mulighed opstod, og så greb man den. Også, at vi fik muligheden for at realisere familiedrømmen om at eje restauranter. Den greb vi også, fortæller han.