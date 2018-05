Abena har afgjort Banegårdens skæbne

Aabenraa: Det tidligere kunsthus på Jernbanegade får den mest sandsynlige skæbne.

I fremtiden bliver Banegården således udstillingsvindue for ejeren Abenas nye produkter. Det fortæller administrerende direktør Preben Terp-Nielsen.

- Det bliver ikke helt præcis et showroom, som vi tidligere har nævnt som en mulighed, men det er noget lignende, vi kan bruge forretningsmæssigt i forbindelse med nogle nye projekter og nye produkter, vi har, siger en hemmelighedsfuld Preben Terp-Nielsen.

Han vil alligevel gerne uddybe en smule.

- Banegården har de rigtige rammer til at præsentere det, vi gerne vil præsentere. Vi har ikke selv plads heroppe, og så er der en oplevelse i at komme derned, siger Preben Terp-Nielsen.

Der er ikke sat en egentlig dato på, hvornår Abena vil gå i gang med at bruge bygningen.

- Lige nu skal vi have håndteret alt det ydre, hvor der er dele, der skal udbedres. Så skal vi have indhentet tilladelser til at lave indvendige tilpasninger. Det har vi folk, der arbejder på, siger Preben Terp-Nielsen.

Tilbage i januar luftede han muligheden for, at Banegården ville blive brugt til noget andet end det for ham mest sandsynlige, nemlig showroomet. Nu, hvor den mulighed altså er droppet, ønsker han stadig ikke at afsløre, hvad de overvejede.

- Det havde en forbindelse til en tredjepart, så det ville være forkert at fortælle om. Den mulighed har vi opgivet, siger Preben Terp-Nielsen.