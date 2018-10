Abena-direktør venter spændt: Isenkram for 120 millioner kroner på vej

Robotten, der skal pakke de nye, intelligente bleer er klar. Det samme er ventilationssystemet, der skal holde luften i hallen ren. Så nu mangler direktør Arne Terp-Nielsen, der er ansvarlig for koncernens store produktionsapparat, bare den 70 meter lange og to etager høje maskine, som delene lige om lidt begynder at ankomme til. Foto: Timo Battefeld