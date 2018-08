Én af gågadens ældste butikker flytter efter næsten 40 år på samme adresse. For Aaskov-familien er det vemodigt at sige farvel til Ramsherred 42, som de har en masse gode minder fra, men de glæder sig også til nye og moderne lokaler - og ikke mindst dobbelt så meget plads.

- Det er med blandede følelser, at vi flytter. Vi er kommet her, siden vi var børn, og det er en hyggelig butik med meget historie. Men det bliver også dejligt at få mere plads til at præsentere vores varer på, at komme i helt nye lokaler og give vores personale bedre arbejdsvilkår, for der er ingen vand i denne bygning, og toilettet er i baggården. Personalet har også glædet sig i lang tid til flytningen, siger Dorte Aaskov.

I løbet af september flytter tøjbutikken nemlig fra Ramsherred 42 til nummer 30, hvor Apropos og Michelsens Frugt og Grønt før holdt til. Den bygning er blevet revet ned og erstattet af en ny treetagers bygning, som Aaskov Modetøjs grundlægger Svend-Erik Aaskov har bygget. I dag er det hans døtre Dorte og Anette Aaskov, som ejer de 11 Aaskov-butikker, og selvom de glæder sig til en ny og moderne butik med dobbelt så mange kvadratmeter, så er det også vemodigt for dem at forlade den butik, hvor de er kommet i næsten hele deres liv.

Aabenraa: Om et halvt år kan Aaskov Modetøj fejre 40 års jubilæum på gågaden i Aabenraa, og det kommer til at ske i nye moderne lokaler cirka 50 meter længere nede af gågaden.

Det er 11 år siden, at Grethe og Svend-Erik Aaskov overlod deres livsværk Aaskov Modetøj til døtrene. Men Grethe ekspederer stadig et par timer hver uge i butikken i Haderslev, mens Svend-Erik er begyndt at investere i bygninger og blandt andet har bygget den bygning, som Aaskov Modetøj nu flytter ind i Aabenraa. Foto: Jacob Schultz

Ekspederede kunder under strejke

Butikken i nummer 42 har en stor betydning i Aaskov-familien, da det var den første butik, ægteparret åbnede, efter eventyret begyndte i Gram. I fem år pendlede mor Grethe til Aabenraa, inden ægteparret besluttede sig for at lukke butikken i Gram og flytte til Aabenraa. Hver dag efter skole var Dorte og Anette i butikken for enten at hjælpe til eller for at vente på mor, så de kunne få et lift med hjem til Rise Hjarup, hvor familien boede dengang.

- Vi har ekspederet kunder, siden vi var 12-14 år, så vi har været en del af den her butik i over 30 år. Da der var generalstrejke i 1985, var der ingen medarbejdere til at ekspedere kunder, så vi blev taget ud af skolen for at hjælpe til. Derfor har den her butik en stor betydning i vores familie. Forleden var vores mor her og ekspedere en dag, og hun synes også, at det var vemodigt, at det var sidste gang i denne butik, forklarer Anette Aaskov, som i dag er 48 år, mens lillesøster Dorte er 46 år.

Butikken i Aabenraa er den mindste af de 11 butikker i kæden, og derfor begyndte Dorte og Anette for nogle år siden at tale med deres far om nye lokaler.

- Vi ville gerne have et nyt og større lokale, og det ønske ville han gerne opfylde. Derfor købte han nummer 30, rev den gamle bygning ned og byggede en ny. Vi går fra 140 kvadratmeter til 300 kvadratmeter, og det får en stor betydning for, hvordan vi kan præsentere vores varer. Derfor glæder vi os rigtig meget til at få mere plads, siger Dorte Aaskov.