Aaskov åbnede ny butik: - Det er en lettelse endelig at slå døren op

Aabenraa: Der var lidt træthed at spore i søstrene Anette og Dorte Aaskovs øjne mandag. Det var der heller ikke noget at sige til, for søstrene havde arbejdet i døgndrift den seneste uge for at være klar til åbningen af Aaskov Modetøjs nye store butik på gågaden i Aabenraa.

- Vi var først færdige søndag aften klokken 18, for der skulle lige nusses med de sidste små detaljer. Det har været en sjov proces at flytte, men det har også været hårdt, og derfor er det også en lettelse endelig at åbne dørene, sagde en glad Dorte Aaskov.

Den seneste uge har stået i flytningens tegn for søstrene og personalet, og de har oplevet en stor interesse fra kunderne, som gerne ville ind i butikken inden åbningen.

- Der var så varmt, så vi har haft døren stående åben, og alle ville gerne ind og se den nye butik. Til sidst måtte vi sende folk ud, men det er jo kun dejligt med den store interesse, vi har oplevet. Vi har fået mange tilkendegivelser fra positive kunder, og folk er begejstrede for den nye butik, fortalte Anette Aaskov.

Aaskov Modetøj flytter efter næsten 40 år på samme adresse - fra Ramsherred 42 til nummer 30. Det sker primært på grund af pladsmangel, da den gamle butik kun var på 140 kvadratmeter, mens den nye er på 300 kvadratmeter.

Det er grundlæggeren af Aaskov Modetøj, Svend-Erik Aaskov, som for nogle år siden købte ejendommen på Ramsherred 30, hvor tøjbutikken Apropos og Michelsens Frugt og Grønt før holdt til. Den gamle bygning blev revet ned, og der er blevet bygget en ny treetagers ejendom, hvor butikken er åbnet i stueetagen, mens der er lejligheder på de resterende etager.