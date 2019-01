Aabenraas unge presset ud af nattelivet: Vi kan ikke komme hjem

Unge i Aabenraa deler samme holdning og negative oplevelser. De mener, at Aabenraa mangler et byliv for dem under 18 år. Flere føler sig tvunget til at tage til Haderslev eller Sønderborg, men heller ikke det er uden problemer.

Han synes, det er irriterende at skulle til Haderslev eller Sønderborg for at komme i byen, og han foreslår, at der måske hver anden eller tredje weekend på Gazzværket kunne være noget for unge under 16 år.

En ny bus kom, men endnu engang havde han og nogle kammerater følt sig tvunget til at tage til Haderslev eller Sønderborg, fordi de er under 18 år og dermed ikke kan gå i byen i Aabenraa.

- Buschaufføren var vred, vi blev smidt ud af bussen, fordi folk var for fulde og højrøstede. Derfor måtte vi vente i kulden på den næste bus et tilfældigt sted på vejen, fortæller gymnasieelev Jesper Christiansen.

- Det ville være fedt, hvis der var noget lignede for os under 18, fortæller Caroline.

Hun fortæller blandt andet, at der tidligere har været muligheder som Skyclub, hvor der har været adgang for 16+.

- Vi plejer at tage bussen til Haderslev eller Sønderborg og bliver ofte hentet af vores forældre, men problemet er, at der tit er nogle, som ikke kan komme med på grund af pladsmangel, siger Caroline Wille Melchior, der deler Jesper Christiansens synspunkter.

Caroline Wille Melchior tager tit til Sønderborg eller Haderslev for at gå i byen. Privatfoto

- Vi ville ønske, der var flere muligheder for unge under 18 i Aabenraa, siger drengene fra IBC.

Drengene mener, at de efterhånden er blevet for gamle til Hjordkær halbal og foreslår 16+ dage på Gazzværket i Aabenraa.

Det er en af grundene til, at de drager til Haderslev eller Sønderborg, når de skal i byen. Drengene mener, at det er et problem at skulle tage til Haderslev, hver gang de vil i byen, fordi det er dyrt at skulle tage bussen.

En gruppe drenge fra IBC føler, der mangler muligheder for unge under 18 i Aabenraa.

De unge er ønsket

Stig Werner Isaksen, som er direktør for kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune, fortæller, at han synes, at det vil være fint, hvis nogle laver noget for dem under 18, men han mener, at problematikken er reglerne omkring alkohol, da man i Aabenraa har en klar politik om, at der ikke må skænkes alkohol til nogen under 18 år.

Dog mener han, at der skal holdes fester under kontrollerede forhold, så ingen kommer til skade, men så det stadig er attraktivt og sjovt for de unge at deltage. Han synes, at det er ærgerligt, at de unge drager til Haderslev og Sønderborg, da det tømmer byen for liv.

- Vi vil meget gerne høre de unges ideer og hjælpe dem så meget som muligt, siger Stig Werner Isaksen.

Han ved, at mange forældre er kede af, at deres børn skal så langt væk, fordi det er svært at hjælpe dem, og de kan ikke hente dem hurtigt, hvis noget går galt, siger han.