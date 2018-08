Aabenraas poppelallé bliver tandløs

Poppelalleen ved Dyrskuepladsen i Aabenraa trænger til udskiftning. Men i første omgang har kommunen kun penge til at fælde de træer, der er til fare for folk, som færdes i området.

AABENRAA: Poppelalleen ved Dyrskuepladsen i Aabenraa har efterhånden skrantet i mange år. I den kommende tid må mindst 23 af træerne lade livet, fordi de efterhånden er så gamle, at der er risiko for, at der falder grene ned i hovedet på folk.

På rådhuset har teknikerne kigget på, hvad det vil koste at udskifte hele poppelalleen og erstatte den med nyplantede træer. De nåede frem til en samlet udgift på lige godt fire millioner kroner. Men for de penge ville man også kunne forhøje digerne og dermed mindske risikoen for, at Mølleåen går over sine bredder.

Teknisk udvalg diskuterede forslaget på mødet onsdag, og her blev man enige om at nøjes med at udskifte de mest medtagne træer. Fem træer skal fældes nu og her, og yderligere 18 træer må lade livet i løbet af efteråret.

- Vi vil gerne have en ny poppelallé, men der er ikke penge på budgettet. Derfor nøjes vi med at fælde de træer, der har det værst, forklarer Arne Leyh Petersen (DF), der er formand for udvalget.

Direktør Stig Isaksen vurderer, at det godt kan blive nødvendigt at fælde flere træer, inden en udskiftning af hele poppelalleen bliver til virkelighed.