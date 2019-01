Aabenraas natteliv: Susanne kæmper for de unge

De unge fravælger Aabenraa på trods af ihærdig indsats fra Campusrådet. Susanne Gram Skjønnemann, Campuskoordinator i Aabenraa Kommune, vil gøre det attraktivt for de unge at være i byen om natten.

Aabenraa: Manglen på fester for unge under 18 år har drevet dem væk fra byen og til Haderslev og Sønderborg.

Grunden til, at Haderslev og Sønderborg kan afholde fester for de unge under 18, skyldes, at de stadig hører under den gamle ordning for alkoholbevilling. Når Crazy Daisy (i Haderslev) og Buddy Hollys (i Sønderborg) alkoholbevilling udløber, vil det ikke længere være en mulighed for unge under 18 at komme på natklubber længere.

Det oplyser campuskoordinator Susanne Gram Skjønnemann.

Førhen var det attraktivt at gå i byen, da man havde 16+ dage på byens natklub.

I faldet med Sky Club røg de unges mulighed for at gå i byen også.

Susanne Gram Skjønnemann ønsker at finde en løsning for de unge, og hun ved, at Aabenraa mangler fester for dem under 18.

Derfor prøver hun at komme med alternativer til, hvordan man kan gøre Aabenraa attraktiv igen.

Sammen med Campusrådet arrangerer hun banko, fredagscaféer, studenterhygge og mange flere begivenheder. Hun har tidligere prøvet at arrangere fester for de unge, men den manglende alkoholbevilling gjorde, at disse fester var alkoholfrie. Det blev ikke den store succes.

Til første fest kom ca. 350 unge, og til de efterfølgende fester mødte der færre og færre frem på grund af manglen på alkohol.