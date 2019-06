Aabenraas kommunaldirektør: Noget omkring Apple bekymrede

Aabenraa: Undervejs har der været noget, der har undret Aabenraas kommunaldirektør. Hvorfor gik det for eksempel ikke hurtigere for Apple med at komme i gang med at bygge datacentret i Kassø?

Tom Ahmt slog det dog hen, for noget andet beroligede ham. En dag cyklede han ud til området for selv at se, hvad der foregik, og da han på ti minutter kunne tælle lige så mange lastbiler, kørte han hjem igen. Uden den nagende usikkerhed i kroppen. I hvert fald uden at ane, at Apple var på vej mod at sige farvel til Aabenraa og Kassø.

- Selv om jeg undrede mig over, at det ikke gik hurtigere, har jeg undervejs i forløbet jo også lært at kende den virksomhed. Og når det gælder Apple, hører vi bare mindre, end vi ellers gør, siger Tom Ahmt.

Apple fortalte sin beslutning på et telefonmøde med direktør for kultur, miljø og erhverv Stig Werner Isaksen og nogle af hans medarbejdere. Borgmesteren deltog ikke, og heller ikke Tom Ahmt var med, for ingen af dem anede uråd.

- Havde jeg vidst, at dette var undervejs, havde jeg naturligvis deltaget i det telefonmøde, fortæller Tom Ahmt, der i stedet deltog i et møde med andre kommunaldirektører.

Trods Apples dramatiske beslutning, toner Tom Ahmt dog betydningen ned.

- Som borgmesteren (Thomas Andresen, red.) siger i vores pressemeddelelse, er det et bump på vejen, og for os er det bare vigtigt, at vi som kommune og myndighed har gjort det, vi kunne. Det siger Apple også - beslutningen har ikke noget med Aabenraa Kommune at gøre. Der er ikke noget, som vi i det her forløb kunne have gjort anderledes, siger Tom Ahmt.