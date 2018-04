Aabenraas første børnehave sat til salg

Foreningen De Danske Børneinstitutioner har sat byens ældste børnehave i Forstallé til salg. Huset er de senere år blevet brugt til kontor, men det er for stort til formålet.

AABENRAA: Der er plads nok på Forstallé 13. Her sidder Foreningen De danske Børneinstitutioners tre administrative medarbejdere, og de har 309 kvadratmeter og en stor have at boltre sig i.

Det er lidt dyrt i længden, og derfor har foreningen valgt at sætte huset til salg. De 309 kvadratmeter i byens centrum er udbudt til salg for 1.595.000 kroner, men så skal der nok også investeres lidt i at omskabe huset fra daginstitution til boligformål.

- Der er simpelt hen for meget at vedligeholde. Det har vi ikke kapacitet til længere, forklarer Kim Wollesen, der er formand for FDDB.

- Det vil heller ikke være realistisk, at huset på et tidspunkt kan genåbne som børnehave. Det kommunale børnehaver skal jo være meget store i dag, og det er ikke aktuelt at oprette en privat børnehave i huset, tilføjer han.