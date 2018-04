Aabenraas diskoteker sendes i høring i fire uger

Hvor kan diskoteker og natklubber placeres uden at genere nogen? Det spørgsmål sender Vækstudvalget for land og by nu ud til borgerne. En afklaring af fremtiden for diskoteket på Storetorv venter stadig.

Planklagenævnet har besluttet, at der ikke må drives diskotek på adressen i henhold til den nuværende lokalplan. Og det betyder, at der skal en ny lokalplan til, hvis diskoteket skal fortsætte. Foreløbig vil kommunen dog ikke lukke diskotek Seven, fordi der fortsat arbejdes med sagen.

Først når det er på plads, vil udvalget tage stilling til, om der skal laves en ny lokalplan for området ved Storetorv, hvor diskotek Seven ligger.

Udvalget har besluttet at sende spørgsmålet i høring i fire uger, og derefter skal der udarbejdes et såkaldt kommuneplantillæg, hvor det fremover kan ses sort på hvidt, hvor der må danses til diskorytmer til den lyse morgen.

AABENRAA: Situationen omkring diskotek Seven på Storetorv venter stadig på en afklaring, men i mellemtiden vil Vækstudvalget for land og by gerne høre borgernes mening om, hvor i Aabenraas indre by, der i fremtiden må være diskoteker eller natklubber.

Aabenraa Kommune har fået et nyt såkaldt paragraf 17-4 udvalg, som skal beskæftige sig med de unges vilkår.Vækstudvalget for land og by vil tage det nye udvalg med på råd, når der i den kommende tid skal træffes afgørelse om, hvor der i fremtiden må ligge diskoteker og natklubber i Aabenraa.

Politikere er uenige

Diskoteket på Storetorv 7 har resulteret i en del klager fra både ejerne af bygninger på Storetorv og fra naboer. De er på vej med et sagsanlæg, hvis diskoteket ikke lukkes.

Philip Tietje (V), der er formand for Vækstudvalget for land og by, er dog ikke glad for at skulle lukke diskoteket.

- Jeg synes stadig, at der bør være plads til den type liv omkring Storetorv, siger han og begrunder det med, at kommunen gerne vil gøre Aabenraa til en attraktiv by for unge studerende.

- Tingene er dog ikke hugget i granit. Der skal være plads til et diskotek i den indre by, men det er ikke afgørende, at det bliver på Storetorv, tilføjer udvalgsformanden.

Erik Uldall Hansen (S), der er næstformand i udvalget, håber på, at han kan få samlet flertal i udvalget for, at Storetorv skal holdes fri for diskoteker.

En eventuel ny lokalplan, der tillader et diskotek, skal under alle omstændigheder i høring blandt borgerne.

Men i første omgang gælder det altså et kommuneplantillæg for hele bymidten.