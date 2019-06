AABENRAA: Borgmester Thomas Andresen vil gerne have forslag og ideer til et område, en gade eller andet, der kan opnævnes efter købmand hans Frede Fleggaard, der døde for nylig. Det kunne meget passende være et sted i den sydlige del af kommunen, mener han.

- Hans Frede Fleggaard var en god købmand og det tankesæt, at vi gør tingene med et håndslag, er på mange måder karakteristisk for området. Han var hurtig til at se de muligheder, det giver at bo ved grænsen, mener Thomas Andresen.

- Han havde fornemmelse for det, og det har inspireret. Det med at se muligheder i stedet for begrænsninger er også den måde, vi i kommunen tænker transport og logistik.

- Og så var han trods rigdom en mand i øjenhøjde. Fleggaard er et stærkt brand, understreger borgmesteren.