Aabenraas borgmester på visit hos dronningen på Dannebrog

Kirsten Elley, der er pressetalskvinde på det danske generalkonsulat i Flensborg, oplyser dog, at dronningens besøg bliver gennemført som planlagt.

På programmet står traditionen tro et arrangement på Kongeskibet Dannebrog, hvor dronningen er vært. Det finder sted den den 3. september - selvsamme dag, som præsident Trump igen forlader Danmark.

Den amerikanske præsident har meddelt, at han vil aflægge besøg i Danmark, og det sker, umiddelbart inden Dronning Margrethe tager på et fire dage langt besøg i delstaten Slesvig Holsten, hvor hun blandt andet er gæst hos det danske mindretal.

2020 fejring

Kongeskibet Dannebrog lægger til kaj i Flensborg Havn. Hvem der er inviteret den 3. september ud over Thomas Andresen vides ikke, da hoffet endnu ikke har offentliggjort gæstelisten.

Dronningens besøg syd for grænsen er en forløber for fejringen af 100 året for fastlæggelsen af den nuværende dansk-tyske grænse i 1920.

Det var så at sige i den forbindelse, det danske mindretal opstod, så mindretallet syd for grænsen har også 100 års jubilæum næste år, på samme måde som det tyske mindretal nord for grænsen har det.