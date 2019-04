Aabenraas badmintonhold skrev historie: Rykkede op i den næstbedste række

- Det, der blev afgørende i kampen i lørdags, var, at det var en holdpræsentation. Alle leverede og spillede godt, og de, der spillede dårligt, formåede med hjælp fra deres holdkammerater at rejse sig igen til deres næste kamp. F.eks. tabte vores første damesingle Martina Repiska sin kamp mod en spiller, som hun burde slå, og hun rejste sig igen til sin double, og det samme gjorde Frederik Æbeløe Christensen. Han smed en stor føring væk i sin single og tabte, men spillede så sit livs doublekamp. Det var afgørende, at de her spillere formåede at rejse sig, og det gjorde de med hjælp fra holdet, fortæller Jonas Lyskjær.

Det skal cheftræner Jonas Lyskjær samt spillere, bestyrelse og alle de andre i Aabenraa Badminton Club til at finde ud af. I weekenden vandt førsteholdet nemlig oprykningskampen mod Holbæk med 8-5, og dermed skrev spillerne historie, da det er første gang i nyere tid, at et sønderjysk hold skal spille i 1. division.

- Martina har meldt ud, at hun går benhårdt efter at kvalificere sig til OL i 2020, så hun kan ikke spille så mange holdkampe i næste sæson. Vi skal derfor finde en anden damesingle, men ellers bliver det gengangere, og det er jo fedt med den trup, fordi de har været med hele vejen. Fra jyllandsserien for fire år siden til nu 1. division, og grundstammen er de spillere, og det er dem, vi skal udvikle, pointerer Jonas Lyskjær, som også har kontrakt på en sæson mere i Aabenraa.

Sønderjysk samarbejde?

Udviklingen af spillerne kommer til at ske i tæt samarbejde med Elite Aabenraa, DGI Sønderjylland og Badminton Danmark, og så skal samarbejdet med de andre sønderjyske klubber måske udbygges.

- Vi vil gerne drøfte den situation, vi er kommet i med de andre klubber. Lige nu har vi en ugentlig fællestræning, men vi skal have talt om fremtiden. Om alle klubber skal gå efter at komme i 1. division, eller om vi skal samle samarbejdet under en paraply? Hvad skal der ske med de unge spillere, som er rigtig gode? Der er meget byblod i det her, så om vi skal skifte navn, tør jeg ikke sige, men jeg kunne måske godt forestille mig at samle arbejdet, og det kunne også være, at man en dag måske skulle drikke en kop kaffe med Sønderjysk Elitesport, siger Michael Frihagen, som er formand for Aabenraa Badminton Club.

Den idé synes cheftræneren er en god idé.

- Som Aabenraa-mand synes jeg, det er dejligt, hvis vi kan gøre det her i byen, men som badmintonmand synes jeg, det ville være godt, hvis det kunne sprede sig til Sønderjylland og ikke kun Aabenraa. At man laver noget for de bedste sønderjyske spillere, og at det ville være et fast holdepunkt i det sønderjyske at have et hold på det her niveau, mener Jonas Lyskjær.

Aabenraa spiller sin første kamp i 1. division i begyndelsen af september.