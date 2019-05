Aabenraa-virksomhed skal nedrive Stigsnæsværket

Dyb havn

Havnen ved Stigsnæsværket er dyb og har et stort bagland. Det er en af grundene til, at de fire virksomheder bag Stigsnæs Industrihavn A/S kan se muligheder i selv at drive havnevirksomhed fra Stigsnæs.Havnen bruges i dag primært som kultransithavn af Ørsted, men den kan også håndtere biomasse og andre former for stykgods.