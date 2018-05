Aabenraa vil uddanne fremtidens datacentermedarbejdere

Aabenraa: Apple bygger og Google har købt en byggegrund. Aabenraa har allerede formået at tiltrække et, måske to datacentre, men det skal ikke stoppe her, og derfor gør Aabenraa Kommune sig nu klar til næste bølge.

Kommunens direktion og borgmester har - sammen med flere nøglemedarbejdere og repræsentanter for SE og Arwos - været på studietur i irske Dublin for at blive klogere på den "globale datacenterindustri".

Kommunen er blevet klogere på, hvilke uddannelser og erhverv, der er vigtige for datacentre, efter man har snakket med undervisningsansvarlige.

- Måske kan vi forberede, at der vil være en efterspørgsel efter en bestemt type arbejdskraft. For mig er det startskuddet til, at vi skriver et nyt kapitel i vores vækststrategi, siger borgmester Thomas Andresen (V) med henvisning til, at man har sat 21 millioner kroner af til digitalisering i folkeskolen og velfærdsteknologi.

- Den del forfølger vi, men vi vil også se på, hvordan vi kan få et "spin-off" i relation til datacentrene, tilføjer Thomas Andresen.