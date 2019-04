Aabenraa vil så blomster til bier og insekter

Teknisk udvalg har besluttet, at der skal sås blomster i mindst en hektar af kommunens jord. Udvalgsformand ser gerne, at Aabenraa blive en endnu mere insektvenlig kommune. Biavlerforening håber, at blomstrende grøftekanter kan være en inspiration

AABENRAA: Det er både billigt, kønt og nyttigt, når Aabenraa Kommune vil til at så flere kommunale arealer til med blomster i stedet for græs.

Men selv om blomster er en fryd for øjet, er det ikke den væsentligste grund til, at kommunen nu vil afsætte mindst en hektar kommunal jord til sommerblomster.

Det sker af hensyn til bier og andre insekter, som efterhånden har svært ved at finde føde i de meget trimmede omgivelser, som menneskene har skabt.

Det er teknisk udvalg, der har besluttet fremover at bruge op til 5000 kroner om året på at gøre kommunen mere blomstrende.

Det sker efter en henvendelse fra Danmarks Biavlerforening, der udnævner bivenlige kommuner landet over. For at gøre sig fortjent til titlen, skal man netop så mindst en hektar med blomsterfrø.

- Det er bare en begyndelse det her. Nu må vi se, hvad vi får ud af det, men jeg ser da gerne, at et endnu større areal bliver brugt til blomster, siger Arne Leyh Petersen (DF), der er formand for teknisk udvalg.