Aabenraa skal have kønnere smøger

AABENRAA: Fra gågaden i Aabenraa er der adskillige små smøger, der fører til parkeringspladserne. Det gælder også i den nordlige del af gågaden, som er omfattet af det næste store byfornyelsesprojekt.

Smøgerne og to af parkeringspladserne er med i det projekt, som forvaltningen i næste måned vil præsentere for politikerne. Det er parkeringspladsen syd for Barkmøllegade og parkeringspladsen bag Hotel Europa, som skal gøres mere indbydende.

Det fortæller Bo Riis Duun, der er planchef i kommunen.

Gennem flere år har det været planen, at kommunen skulle nedrive det tidligere Hotel Danmark i Nørreport. Det ser nu ud til at blive til noget i løbet af 2019.

Ifølge Bo Riis Duun er der forskellige scenarier for, hvad grunden efterfølgende skal bruges til. Men sandsynligvis bliver der i første omgang indrettet et midlertidigt byrum, som kan bruges til forskellige aktiviteter. Selv om der ikke bygges på arealet de første år, skal det nemlig ikke bare ligge hen som en tom byggegrund.

Politikerne vil også blive præsenteret for en manual for selve den nordlige del af gågaden. Her har byrådet tidligere præsenteret forslag til farver og indretning af gaden med gademøbler. Nu skal de folkevalgte tage stilling til en mere detaljeret plan for indretning af gågaden.

De skal ligeledes tage stilling til, i hvilket omfang butiksindehavere kan søge om støtte til maling og udemøbler.

Forslaget indebærer, at en del af de 18 millioner kroner, der er afsat til områdefornyelsen, nu skal i spil. Derfor skal også byrådet nikke ja, inden forandringerne kan føres ud i livet.