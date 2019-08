Aabenraa skal have den fulde kaffeoplevelse: Have a Coffee åbner kaffebar

Efter næsten to år i Nørreport flytter Have a Coffee sin butik til den sydlige ende af gågaden. I det tidligere BJ Musik bliver der nu både butik og kaffebar.

- Vi flytter for at få mere plads, og her får vi fire gange så meget plads som i lokalet på Nørreport. Men der er også synligheden. Det her lokale ligger fantastisk godt, og hvis vi får lov af kommunen, så er det vores plan at bygge en stor træterrasse ned langs facaden på Rådhusgade, fortæller de to ejere.

- Nu fuldfører vi den oplevelse, som vi gerne vil have, at kunderne får i vores butik. Her kan se de kaffen blive ristet, de kan mærke bønnerne og så kan de også drikke den med samme i butikken. De får det hele med her, og det er den helhedsoplevelse, vi gerne vil give, siger Marc Bech Fries.

Farvel til den nordlige ende af gågaden

I lørdags lukkede butikken i Nørreport efter næsten to år på adressen, hvor Have a Coffee måske godt kunne have blevet, hvis der var sket noget mere med udviklingen af den nordlige ende af gågaden.

- Der sker ikke nok i den ende af gågaden til at udvide. Vi valgte at placere butikken der dengang, fordi vi fik at vide, at kommunen ville rykke det gamle hotel ned, og der ville blive åbnet op for, at biler kunne køre gennem Nørreport. Det var vores plan at lave udeservering og salg af kaffe dernede, men ikke før, de andre ting skete. Og det er ikke sket endnu, siger Janus Østergaard Fischer.

I den nye butik får de ud over 30 siddepladser også plads til et større udvalg af kaffe og flere forskellige slags produkter indenfor kaffemaskiner, kopper med mere. Og så bliver der også gjort mere ud af erhvervsdelen, som får sit hjørne i butikken.

- Vi vil gøre mere ud af erhverv her, for vi mener, at det godt kan betale sig at give medarbejderne god kaffe, smiler de Have a Coffee-ejere.

Den nye butik og kaffebar åbner til By Night fredag den 30. august.