Aabenraa sagde goddag med vrikkekursus og sømandssang

En stribe flotte gamle skibe lægger fredag fra kaj og stævner mod Sønderborg. Aabenraa er startby for årets udgave af Kongelig Classic.

AABENRAA: Der var vand både i luften og i havnebassinet, da de flotte gamle skibe én for én ankom til Gammelhavn i Aabenraa torsdag eftermiddag. Musikken fra hele to lirekassemænd blandede sig med de rytmiske bank fra smeden, der demonstrerede det gamle håndværk ved en mobil esse. Lidt længere henne ad kajen var der også åben ild. Her var Leo Vinther Pedersen fra Jacob Michelsens Gård nemlig ved at bage nogle yderst velsmagende "Gode Råd". Aabenraa er denne gang startby - ikke for Post Nord Danmark Rundt eller Tour de France - men for Kongelig Classic - intet mindre. Denne maritime begivenhed over tre dage skiftes til at have startby i Flensborg og Aabenraa, og undervejs lægger skibene vejen forbi Sønderborg. I år samles skibene i Aabenraa, inden starten til regattaen går mellem klokken ni og ti fredag formiddag. Men torsdag var afsat til ankomst, hyggesnak og aktiviteter af forskellig art på kajen.

Regatta fra 1855 Kongelig Classic er en genskabelse af en regatta, der med kongelig deltagelse fandt sted i 1855.Siden 2012 har man hvert år kunnet opleve klassiske sejlskibe sejle fra Flensborg over Sønderborg mod Aabenraa eller omvendt.

Jette Julius Kristiansen (DF) fra kultur- og fritidsudvalget fik lejlighed til at lære at vrikke.

Vrikkejoller Aabenraas nystartede vrikkelaug benyttede lejligheden til at få sine to vrikkejoller døbt. Det klarede Jette Julius Kristiansen (DF) fra Aabenraa Kommunes kultur og fritidsudvalg. De to vrikkejoller kom til at hedde Aurora og Cimber - opkaldt efter to af 1800-tallets stolte sejlskibe fra Aabenraa. Efter dåben fik politikeren lejlighed til at øve sig på vrikketeknikken bistået af Poul Hadberg fra vrikkelauget. Kunsten består i at få en jolle til at bevæge sig fremefter ved brug af kun en enkelt åre. Det så ikke helt nemt ud.

Smede fra Den gamle smedje i Skibbrogade demonstrerede deres håndværk.

At vise flaget Senere på dagen kunne alle interesserede lære at vrikke ikke bare med en jolle, men såmænd med hele kroppen. Aabenraa Shantykor under ledelse af Nis-Edwin List-Petersen sørgede for den del af underholdningen. Korlederen havde i øvrigt flere kasketter på. Han er de stolte ejer af Esbjerg-kutteren Ebba Aaen, der er bygget i 1931, og han var blandt de første, der lagde til i Gammelhavn. Kutteren skulle heller ikke sejle så langt, for den har til daglig kajplads i Nyhavn i Aabenraa. Marineforeningen, Arwos, Jacob Michelsens Gård og en række andre foreninger og organisationer benyttede torsdag lejligheden til at vise flaget i forbindelse med Kongelig Classic. En af dem var Kulturfokus, der hører under Region Sønderjylland Schleswig. Kulturfokus er ganske som Kongelig Classic grænseoverskridende. Her handler det om at fremme kendskabet til sprog og kultur på tværs af grænsen. Teamkoordinator Anne-Mette Olsen benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på regionens transportpulje, der betyder, at skoleklasser, sportsforeninger og andre organisationer, der arbejder med børn og unge, kan søge støtte til transporten, når de skal besøge hinanden på tværs af grænsen.

Et efter et kom skibene til Gammelhavn.

Der var fri leg på kajen. Man kunne for eksempel lege sømand.

En festlig brændevinsbrænder fik sig en snak.

Skibshunden var også klar til Kongelig Classic.

Hjælpere stod klar på kajen til at gribe tovet.

Lirekassemanden var dansker, tror vi nok.

Jette Julius Kristiansen døbte de to vrikkejoller.