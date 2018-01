Aabenraa sætter fokus på omdiskuteret vaccine

Aabenraa: Historier om piger, der mener at være blevet syge på grund af HPV-vaccination, har gjort mange forældre bekymrede for eventuelle bivirkninger. De har derfor udskudt beslutningen om at vaccinere deres børn, og det er den primære årsag til, at tilslutningen til HPV-vaccinen i børne-vaccinations-programmet er faldet. Det kan betyde, at piger udvikler livmoderhalskræft senere i livet, og det vil Kræftens Bekæmpelse i Aabenraa nu gøre noget ved.

Lokalforeningen inviterer den 30. januar til et informationsmøde med Bo Sultan, der er ledende overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Aabenraa Sygehus. Han vil fortælle om HPV-vaccinen, og de forældre, som er tvivl, om deres barn skal have vaccinen, kan få svar på deres spørgsmål.

Ved informationsmødet vil Martina Christensen også fortælle sin personlige historie om sit sygdomsforløb og de senfølger, hun har haft efter sin sygdom.