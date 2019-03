Aabenraa puster nyt liv i gamle venskaber

På tirsdagens møde i økonomiudvalget skal politikerne drøfte en model for, hvordan fremtidens venskabsbysamarbejde skal tage sig ud.

Nu er der dog håb om, at kommunen igen kan få gavn af erfaringer fra de nordiske venskabsbyer. I forbindelse med budgetlægningen i fjor kom der på initiativ fra Socialdemokratiet 50.000 kroner på budgettet til venskabsbysamarbejde. Det gælder foreløbig i årene 2019 til 2022.

AABENRAA: - I det andre nordiske venskabsbyer kunne man ikke forstå, hvorfor Aabenraa Kommune opsagde venskabet, fortæller Birte Fangel, der er formand for Foreningen Norden i Aabenraa.

Foreningen Norden i Aabenraa har holdt liv i samarbejdet med de fire nordiske venskabsbyer.Foreningen har for eksempel arrangeret en tur til den finske venskabsby Lojo sidst i maj.

De gamle venskaber

Povl Kylling Petersen (S), der har været en varm fortaler for venskabsbyerne, er ikke i tvivl om, at samarbejdet med de fire, tidligere venskabsbyer bør genoptages.

- Det er da muligt, det er lidt akavet at bede om fornyet venskab med de fire gamle venskabsbyer, men hvor finder man lige fire nye venskabsbyer i Norden. Efter min mening ligger det lige for at genoptage samarbejdet med de fire tidligere venskabsbyer, siger han.

Hønefoss, Lojo, Växjö og Skagaströnd har været Aabenraas venskabsby siden 1950'erne, hvor Foreningen Norden formidlede kontakten mellem venskabsbyer i Skandinavien.

Povl Kylling Petersen mener, at repræsentanter for de fire byer bør inviteres til den sønderjyske landsdel i forbindelse med fejringen af 100 året for genforeningen i 2020.

- Det var jo ikke blot Danmark, som Sønderjylland blev genforenet med - faktisk var det jo hele Skandinavien, påpeger han.

I forbindelse med genoptagelsen af venskabsbysamarbejdet har nogle politikere ytret ønske om, at Aabenraa skulle samarbejde med andre byer, der også huset datacentre. Men den tanke er Povl Kylling Petersen ikke med på.

- Jeg kan ikke lige se merværdien i et samarbejde med byer, der også har datacentre, siger han.

Birte Fanget fra Foreningen Norden i Aabenraa glæder sig over udsigten til, at kommunen nu genoptager venskabsbysamarbejdet. Ikke mindst fordi det sker i år, hvor Foreningen Norden kan fejre 100 års jubilæum.