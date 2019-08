Aabenraa plaget af ildspåsættelser og hærværk - politiet efterlyser vidner

Flere af Aabenraa Jobcenters biler blev natten til fredag udsat for hærværk, og byen var også plaget af flere ildspåsættelser.

Politiet fik desuden klokken 00.52 anmeldelse om, at der var gået ild i en Citroen C3, der holdt parkeret på Damms Teglgård. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet modtog fredag klokken 00.32 anmeldelse om, at der var begået graffiti-hærværk mod en række kommunale køretøjer, der holdt parkeret ved Aabenraa Kommunes Jobcenter på Kallemosen. Et af køretøjerne var desuden forsøgt antændt.

Ild i containere

Klokken 07.15 fredag morgen fik politiet så melding om, at der var gået ild i flere affaldscontainere på Skibbrogade. Containerne er placeret med så stor afstand, at politiet formoder, at der ikke kan være tale om nogen naturlig brandårsag, men ildspåsættelse.

Politiet kan ikke udelukke, at der er tale om de samme gerningsmænd.

Ved hændelserne på Kallemosen og i Skibbrogade har øjenvidner set to unge mænd forlade området på en knallert eller scooter.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne i kontakt med de to unge mænd, der kom kørende på knallert eller scooter umiddelbart efter hændelserne, og politiet håber desuden at komme i kontakt med vidner, der måtte have observeret noget mistænkeligt ved de tre adresser på gerningstidspunkterne.

Borgerne kan henvende sig til Politiets Servicecenter på telefon 1-1-4.