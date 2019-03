Aabenraa nærmer sig regeringens målsætning for erhvervsuddannelser

Aabenraa: Der er ikke langt op til Undervisningsministeriets mål om, at 25 procent af landets skoleelever vælger en erhvervsuddannelse.

I 2019 begynder 24,4 procent af kommunens grundskoleelever på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Til sammenligning vælger kun 12,8 procent en erhvervsuddannelse i Københavns Kommune, og i Aarhus Kommune er tallet 14,3 procent.

I Aabenraa Kommune har man sådan set været god til at sende unge på en erhvervsskole gennem de seneste år, hvor tallet har ligget på over 20 procent.

På landsplan er søgningen steget for tredje år i træk. I alt har 13.309 elever søgt mod en erhvervsuddannelse. Det er 414 elever eller 3,2 procent flere end sidste år.

- Det er positivt, at vi for tredje år i træk ser en fremgang i søgningen til erhvervsuddannelserne. Men jeg havde gerne set, at fremgangen var endnu større. Der er stadig store kommunale forskelle, så jeg vil igen opfordre kommunerne til at søge inspiration hos andre kommuner, der forstår at introducere folkeskoleeleverne for erhvervsuddannelserne. Der er så mange muligheder for de unge med en erhvervsuddannelse. Det tror jeg, at mange elever og forældre overser. Måske sommerens folkeskoleeksamen og de nye adgangskrav til gymnasiet vil føre til, at flere elever ender med at begynde på en erhvervsuddannelse - det vil vi holde øje med, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.