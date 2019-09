Aabenraa mindes Kim Larsen: Syng med på hans bedste sange på Storetorv

Mandag den 30. september er det et år siden, at Kim Larsen døde. I Aabenraa bliver der på årsdagen holdt fællessang på Storetorv.

Aabenraa: Mandag den 30. september er det et år siden, at der gik et chok gennem Danmark med nyheden om Kim Larsens død.

I Aabenraa bliver årsdagen markeret med to timers fællessang på Storetorv, hvor Torben Rogat fra Gasolin-kopibandet Gazværk sammen med guitarist og sanger Morten Buchard tager publikum i hånden og fortæller historier om Kim Larsen og synger 20 af hans bedste numre.

- Det bliver ikke en lystig aften, for det er en markering af en dødsdag, så der vil være en snert af alvor. Det bliver en hyggelig aften, hvor vi underholder med hans sange, og jeg fortæller anekdoter og sjove historier om Kim Larsen, fortæller Torben Rogat.

Han skal blandt andet have en Flensburger Pilsner med på scenen, da det var Kim Larsens yndlingsøl.

- Jeg har brugt rigtig meget tid på at researche for at få en rød tråd i fortællingen. Jeg kan jo Gasolins historie til hudløshed, men alt det bagefter har jeg nu læst op på, så jeg kan fortælle de bedste historier om Kim Larsen til fællessangen. Den røde tråd er vigtig, og folk skal gå derfra med en følelse af, at der var styr på sagerne, siger Torben Rogat.

Der bliver sunget 20 af Kim Larsens sange, hvoraf seks af dem bliver deciderede fællessange. Det er Jutlandia, Østre Gasværk, Haveje, Vi er dem, de andre ikke må lege med, Kvinde Min og Midt om Natten.

- Vi slutter af med Som et strejf af en dråbe, for det var jo den sidste sang, han sang til en koncert, siger Torben Rogat.

Fællessangen begynder klokken 19 og slutter klokken 21.