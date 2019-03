Aabenraa må vente på royal bekræftelse: Men det ville være kronen på værket

Selvom Tønder Kommune allerede nu kan fortælle om royalt besøg i forbindelse med markering af genforeningen næste år, er borgmesteren i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, ikke klar til at gøre det samme.

Aabenraa: Kommer dronningen og kronprinseparret mon også til Aabenraa - og i så fald hvornår?

Det spørger borgerne i Aabenraa Kommune måske sig selv om, efter Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), onsdag kunne fortælle, at der kommer royalt besøg til Tønder Kommune den 12. juli næste år i forbindelse med markeringen af genforeningen.

Men det er for tidligt at sige, lyder det fra borgmester i Aabenraa Thomas Andresen (V).

- Vi ved ikke noget. Vi håber naturligvis meget, at Kongehuset deltager, men det kan vi ikke fortælle noget om, før vi nærmer os. Jeg vil egentlig først begynde at snakke om det her fra det øjeblik, vi har fået tilsagn. Sker det, vil det være kronen på værket. Men det kan vi jo ikke bestemme, siger han.

Projektleder på Genforeningen 2020 Simon Faber kan heller ikke be- eller afkræfte noget.

- Det er lige en postgang for tidligt. Vi har en god og tæt dialog med Kongehuset om udvalgte begivenheder i løbet af markeringen, som jo varer et halvt år. På et passende tidspunkt vil det blive meldt samlet ud, hvordan Kongehuset engagerer sig. Selvfølgelig forbereder de enkelte kommuner nogle planer, men vi er ikke derhenne, hvor vi kan melde samlet ud, siger Simon Faber.

Byrådet i Aabenraa Kommune har sat lidt over to millioner kroner af til markering af genforeningen. Dertil kommer samlet omkring 800.000 kroner fra kultur- og fritidsudvalget samt teknik- og miljøudvalget og endelig 1,2 millioner kroner fra Sund Vækst-puljen fra Business Aabenraa.