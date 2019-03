Kommuner, der har nye ideer til at klare fremtidens stigende vandmasser, kan søge tilskud via Realdania. Det er interessant for Aabenraa, mener udvalgsformand.

AABENRAA: Aabenraa er blandt de ti byer i Danmark, der har størst risiko for at at blive ramt af oversvømmelser og stigende vandstand i de kommende år. Derfor vækker det interesse på rådhuset, at Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania har indgået en aftale om økonomisk støtte til klimatilpasning og kampen mod oversvømmelser. - Kommunerne kan søge om støtte til projekter, der er helhedsorienterede - det vil sige, at de både beskytter byerne mod oversvømmelser og samtidig er med til at skabe attraktive byområder. - Det lyder absolut interessant, så forvaltningen vil nu til at se på, om vi har et projekt, der passer ind i det her koncept, siger Philip Tietje (V), der er formand for Vækstudvalget for Land og By.

Nye ideer skal deles Formålet med aftalen mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet er at finde frem til nogle nye ideer, der kan hjælpe med at holde vandmasserne væk fra de danske byer.Resultatet skal herefter deles med andre truede områder, så byerne kan få glæde af hinandens erfaringer.

I Aabenraa Kommunes risikostyringsplan kan man se, hvilke områder af byen, der er i størst fare for at blive ramt af fremtidens forhøjede vandstand, hvis der ikke laves foranstaltninger, der kan forhindre oversvømmelserne.

Ti millioner i første runde Det er nemlig ikke nogen helt enkel sag at få del i den økonomiske støtte fra Realdania. I første omgang er der afsat ti millioner kroner, som skal fordeles på cirka ti pilotprojekter. De penge skal kommunerne så bruge til udvikling af nytænkende løsninger, der kan forhindre fremtidens oversvømmelser. Men der er ikke i første omgang penge til gennemførelse af selve projekterne. Først på et senere tidspunkt vil nogle af disse kommuner kunne opnå støtte til at få de gode ideer til at blive til virkelighed. - Det lyder som om, vi godt kunne komme i betragtning, men vi skal blandt andet vurdere, om den støtte, vi kan få, står mål med de kræfter, vi skal bruge på at leve op til kravene for at få støtten, understreger Philip Tietje.