Aabenraa har opfyldt sit mål et år før tid

En af succeshistorierne indenfor KIK-projektet har været at få flygtninge i job. For eksempel har syriske flygtnigne passet dueslaget hos Meldgaard.

Aabenraa Kommunes satsning på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere går bedre end ventet. Målet var at nå under 500 ved udgangen af 2018. Tallet er allerede nede på 495.

AABENRAA: Da politikerne i Aabenraa for godt to år siden besluttede at investere 68 millioner kroner i at få nedbragt antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, var målet at nå ned på 500 i løbet af tre år. Projektet blev sat i gang i januar 2016, og målet skulle være nået ved udgangen af 2018. Men en måned inde i 2018 er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere allerede nede på 495. Den særlige indsats, der fik navnet KIK-strategien, har allerede vakt opsigt i andre kommuner, og Aabenraa nævnes af regeringen som det gode eksempel på, at en indsats for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere kan betale sig. Borgmester Thomas Andresen (V) er da også glad for resultatet. - En stor ros til de mange dygtige medarbejdere, der har været med til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere ud af arbejdsløsheden, siger borgmesteren i en pressemeddelelse. Ejler Schütt (DF), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget er også godt tilfreds: - Jeg er glad for, at vi har fået så mange borgere fra kontanthjælp ind på arbejdsmarkedet. Det var ikke lykkedes uden de mange virksomheder, der har fungeret som samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelse og praktik, siger han.

Flere borgere kom i gang Da KIK-strategien blev sat i søen, havde Aabenraa Kommune 1008 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Siden da er yderligere 429 borgere blevet registreret som aktivitetsparate.Det betyder, at KIK strategien i alt har henvendt sig mod 1437 borgere. Heraf er det kun de 495, der fortsat er på kontanthjælp.



Nogle er kommet i uddannelse eller aktivering, men 445 af disse borgere er i dag selvforsørgende.