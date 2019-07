Aabenraa har fået en ridestrand - men hunde skal holdes i snor

En læser efterlyser strande, hvor hunde kan løbe frit. Vi har undersøgt sagen. Hunde må ikke være på Blå Flag-strande, og på andre strande skal de være i snor. Til gengæld har hesteejere nu fået lov til at ride på stranden syd for Kallemosen i sommerperioden.

Som noget nyt må der nu rides langs stranden syd for Kallemosen. Reglerne er ændret, efter at Aabenraa Kommune har været i dialog med byens to rideklubber.

Som det er nu, må hunde gerne færdes på dette stykke strand, men de skal være i snor. På selve Sønderstrand må der ikke være hunde. Det er nemlig en Blå Flag-strand, og en del af konceptet er, at stranden er fri for hunde.

Men reglerne kan være ret forvirrende. Charlotte Vestergaard har via Aaben By spurgt, hvornår vi får en strand, hvor hunde kan gå frit som i en hundeskov. Det kunne for eksempel være stranden fra Kallemosen hen mod Styrtom, mener hun.

AABENRAA: Badesæsonen er over os, og det er ikke kun menneskene, der synes det er forfriskende at få en kølig dukkert. De fleste hunde kan også lide at komme i vandet, og mange hesteejere vil gerne have mulighed for en ridetur langs stranden.

Hundestrand

I februar drøftede medlemmerne af teknisk udvalg, hvorvidt udvalget skulle udpege visse strande som Badepunkt Strande. Det er en ny klassificering af strande, som Friluftsrådet står bag.

Det ville i givet fald indebære, at strandene skulle have nogle af de samme faciliteter, som Blå Flag-strandene - for eksempel når det gælder adgang til toiletter, og at kvaliteten af badevandet tjekkes. Men på Badepunkt Strande skal det også være muligt at have hunden med - dog stadig i snor.

Kommunen får dog tidligst Badepunkt Strande fra 2020.

En badestrand, hvor hunde har lov til at løbe frit, som de kan i hundeskove, findes ikke i kommunen.

Blandt hundeejere i Aabenraa er det dog populært at tage ud til Bahamas, som stranden ved Laksmølle øst for Enstedværket kaldes i folkemunde. Her skal hundene i princippet også have snor på, og hundeejerne skal under alle omstændigheder tage hensyn til de øvrige badegæster.

Ved Bahamas og andre strande kan hunden dog godt få lov til at slippe for snoren, når den først er ude i vandet. Her er det nemlig ikke længere kommunens regler, men søfartsregler der gælder.