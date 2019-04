- Man siger jo alle gode gange tre. Så jeg tænker, at jeg skal spille Eurojackpot på fredag, siger han med et grin til Danske Spil.

Det er forskelligt, hvilke skrabelodder de to kollegaer køber, men den heldige vinder mente, at han var i en heldig stime med Danske Spils Påskeæg, da han nogle uger før havde vundet 10.000 på et lod, han havde købt til familien.

- Vi kører i samme bil og bruger dermed mange timer sammen. Så vi har sådan en aftale om, at nogle gange køber jeg et skrabelod, og nogle gange gør han. Og alt, hvad vi skraber sammen, skal deles, fortæller den heldige vinder til Danske Spil.

Aabenraa: Det har været en temmelig dejlig påske for to gode kollegaer fra Aabenraa Kommune. De lagde nemlig ud med at skrabe sig til en million kroner i Danske Spils påske-skrabelotteri.

Talte - og talte igen

De to håndværkere havde gået udenfor og arbejdet hele dagen og var ved at løbe tør for energi og kørte i Fakta efter en energidrik. Og tog et par påskeskrab med.

- Den første var der ikke noget på, men jeg skal da love for, at vi fik noget af et adrenalinkick på den anden. Du ved, man sidder der og skraber og mangler altid kun én. Men da jeg tog det sidste felt, kom det 20. påskeæg frem. Det var for sindssygt, siger manden.

De to kollegaer talte påskeæggene tre-fire gange, inden de kørte tilbage til Fakta for at få loddet præmiesøgt. Derefter kørte de direkte i banken.

- Vi var flade af grin, da vi kom tilbage på byggepladsen. Og det har vi nærmest været lige siden, når vi ser hinanden. Det er så surrealistisk, lyder det.