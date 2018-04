Aabenraa går til kamp mod stigende sygefravær

Særlige vilkår

Aabenraa Kommunes HR-regnskab viser blandt meget andet, at kommunen selv er med til at løfte ansvaret med hensyn til at skabe jobs til borgere, der har et handicap eller en anden udfordring at slås med i forhold til arbejdsmarkedet.10.5 af kommunens medarbejdere er ansat under det, der med en fællesbetegnelse hedder "særlige vilkår".