Aabenraa går den forkerte vej: Antal af indbrud er steget

Kigger man på indbrudstallene for Aabenraa Kommune over en længere årrække, så ser man dog et drastisk fald. I andet kvartal 2015 blev der nemlig anmeldt ikke mindre end 91 indbrud, og det er over 50 procent mere end andet kvartal i år.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik blev der på landsplan anmeldt 4947 indbrud i private hjem i årets andet kvartal, og det er et fald på over 20 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Endnu ikke i mål

Indbrudssatsningen Bo trygt!, der arbejder for at øge trygheden og reducere antallet af indbrud i Danmark, er naturligvis glade for, at der på landsplan bliver begået færre indbrud.

- Det er rigtig glædeligt, at antallet af indbrud er faldende, og vi oplever en stigende interesse for at indbrudssikre sit hjem og tilmelde sig Nabohjælp. Tiltag, som vi ved, virker, når det gælder om at holde tyven på afstand, men vi er bestemt ikke i mål endnu, siger Britt Wendelboe, der er programchef i TrygFonden og repræsentant for Bo trygt!, i en pressemeddelelse.

- For der sker omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i Sverige, Norge og Tyskland, og tanken om indbrud i eget hjem gør hver fjerde dansker utryg, fortsætter hun.

Det er TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, der står bag indsatsen Bo trygt! Målsætningen er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 30.000 til under 10.000 om året.