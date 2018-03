Aabenraa-firma løbet over ende efter efterlysning af nye medarbejdere

Produktionschef Michael Lyk Lauridsen klagede i weekenden i JydskeVestkysten over, at han havde problemer med at skaffe nye medarbejdere. Nu står de i kø. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ventilationsvirksomheden Øland i Aabenraa klagede i JydskeVestkysten sin nød over, at man ikke kunne finde nye medarbejdere. Der har ført til 200 henvendelser. 3F-formand er træt af ikke at være blevet kontaktet.

Aabenraa: - Man sidder jo efterhånden med en fornemmelse af, at de ledige, der er tilbage, ikke gider arbejde. Sådan lød det i lørdagens udgave af JydskeVestkysten fra Michael Lyk Lauritsen. Han er produktionschef på ventilationsvirksomheden Øland på havnen i Aabenraa, og hér har man haft store udfordringer med at finde medarbejdere til trods for, at det er ufaglært arbejdskraft, der er brug for. Det problem har han ikke længere. Selskabets fælles omstilling i Brøndby fortæller, at der siden lørdag har været over 200 henvendelser på telefon og mail. Alle er blevet bedt om enten personligt at møde op på Kathale eller sende en ansøgning på mail til Michael Lyk Lauridsen. - Man må sige, det har haft sin effekt. Der har allerede været 50-60 stykker her, og jeg har vel 60-70 mails liggende, fortæller produktionschefen, der er overrasket over i den grad at være blevet tæppebombet med henvendelser.

Et særligt forløb Ud over at være lokal formand for 3F er Kim Brandt som bekendt også socialdemokratisk byrådsmedlem i Aabenraa. Han er næstformand i arbejdsmarkedsudvalget, og i den egenskab gør han opmærksom på, at der fra politisk hold er stor opmærksomhed på at opkvalificere kommunens ledige, så de kan opfylde de krav, virksomhederne stiller.



Så har en virksomhed et særligt behov, vil der i samarbejde med jobcentret kunne laves et individuelt uddannelsesforløb med henblik på at skaffe den fornødne arbejdskraft.

Hvor er jobopslag? På jv.dk har flere i forlængelse af artiklen kritiseret, at de ikke nogen steder har kunnet finde jobopslag fra Øland, ligesom formanden for 3F i Aabenraa, Kim Brandt, er træt af ikke at være blevet kontaktet. - Jeg gik straks ind for at se, om der var jobopslag på jobnet eller jobindex. Der var nada. Heller ikke på deres hjemmeside var noget, der indikerede, at de mangler arbejdskraft, siger Kim Brandt, der er irriteret, fordi han synes, Lauritsens udmelding hænger hans medlemmer ud som nogle, der ikke gider arbejde. - Jeg kan kun sige, at da vi for nylig havde en ledig stilling som serviceassistent på 3F, fik vi 170 ansøgninger, giver han som eksempel på, at det ikke er tilfældet: - Dér er så mange, der vil, men de skal jo vide, der er noget at søge. Så hvis Øland virkelig mangler medarbejdere, burde de måske gå lidt mere aktivt ud, mener Kim Brandt.