Aabenraa-firma: Hvem vil arbejde for os?

Produktionschef Michael Lyk Lauridsen giver Gustav Wiborn en hånd med. Han har senest arbejdet som skadedyrsbekæmper, men har nu i fire måneder samlet ventilationsrør hos Øland. Det var en god ven, der fortalte ham, at der var mulighed for et job på fabrikken på Kathale. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ventilationsvirksomheden Øland har svært ved at skaffe arbejdskraft. Det undrer produktionschefen, da det er ufaglært arbejde, som kræver et minimum af oplæring.

Aabenraa: Forleden kørte tre biler mod Viborg med de første leverancer til Apples nye datacenter dér. Aabenraa Sygehus er ligesom Niels Bohr Instituttet også blandt kunderne for tiden. Der er travlt i ventilationsfirmaet Ølands produktionshaller på Kathale i Aabenraa, og det har der været længe. Så travlt, at produktionschef Michael Lyk Lauritsen sagtens kunne bruge ti medarbejdere mere end de 58, han allerede har. Der er bare det problem, at han ikke kan finde nogen. Og det til trods for, at det er ufaglært arbejde, der kræver et minimum af oplæring. - Jeg ved ikke, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Man sidder jo efterhånden med en fornemmelse af, at de ledige, der er tilbage, ikke gider arbejde, siger produktionslederen, der i samarbejde med Jobcenter Aabenraa har forsøgt forskellige ting.

Ejet af franskmænd Øland startede i 1981 som en lille enkeltmandsejet virksomhed med speciale i udstyr til ventilationsanlæg, men har i dag vokset sig stor med ni afdelinger i Danmark.Virksomheden ejes nu af det franske industrikonglomerat Saint Gobain, der har over 200.000 medarbejdere på verdensplan. I Danmark er der en årlig omsætning på 4,5 milliarder kroner.



I produktionshallerne på Kathale i Aabenraa fremstilles der primært firkantede rør til ventilationskanaler.

Ingen tog imod tilbud Før jul blev der sendt indbydelse til informationsmøde ud til 40 ledige, omkring halvdelen dukkede op. Det viste sig, at tre allerede havde de fornødne kvalifikationer, så de blev ansat på stedet, men ingen af de øvrige tog imod tilbuddet om oplæring og det efterfølgende jobtilbud. Lidt bedre held har Øland haft med at involvere sig i kommunens Unge på Toppen-projekt for kontanthjælpsmodtagere. Her overtog man to af deltagerne på det første hold, der i sommer cyklede til Alpe d'Huez, men som efterfølgende ikke kunne blive, hvor de var kommet i praktik. - Så når det nye hold starter, er vi med fra begyndelsen, forklarer Michael Lyk Lauritsen.

Tyskland er udelukket En hurtig løsning på manglen på arbejdskraft ville være at kigge til arbejdsformidlingen i Flensborg. Det har Øland nemlig gjort tidligere, men det vil Michael Lyk Lauritsen ikke igen. Ikke, fordi han var utilfreds med de tyske medarbejdere, tværtimod. - De er god, solid arbejdskraft, men vores Øland-ånd i værkstedet gik ligesom tabt, og når vi holdt personalemøder, var det først på dansk og så på tysk. Derfor var vi på et tidspunkt nødt til at sige "den går ikke", fortæller produktionschefen, der sendte alle de tyske medarbejdere på danskkursus, så de kunne blive, men nu ansættes der kun medarbejdere, der kan begå sig på dansk.

Det er svært for tiden Nikolaj Stage Jensen, der er kontorleder på Aabenraa Jobcenter, bekræfter, at der er problemer med at skaffe arbejdskraft til Øland. - Det er bare generelt svært at finde egnede medarbejdere i øjeblikket. Jeg ved godt, at 3F nu straks vil sige, at det kan de ikke forstå, for de har masser af ledige, men vi har dem altså ikke, siger kontorchefen, der synes, det er rigtigt godt, at ventilationsfirmaet nu er gået aktivt ind i Unge på Toppen-projektet. - Det er jo én måde at rekruttere folk på, og så må vi jo se, om vi skal lave et nyt informationsmøde sammen med dem, lyder det fra Nikolaj Stage Jensen.