Aabenraa får ni millioner til at binde byen bedre sammen

AABENRAA: En ny bevilling fra Realdania betyder, at Aabenraa Kommune er kommet et godt stykke nærmere drømmen om at få koblet gågadeområdet bedre sammen med parkeringspladser og byens andre faciliteter.

Helt konkret drejer det sig om 9,1 millioner kroner, som er en del af Realdanias projekt Hovedbyer på forkant. 31 kommuner søgte om at få del i pengene i denne omgang, og seks kommuner var så heldige af få ja - heriblandt Aabenraa.

I Aabenraa skal pengene bruges til en forbindelsesvej fra Barkmøllegade tværs over gågaden og ned til området ved Sønderjyllandshallen.

Den plan kan føres ud i livet, når kommunen får nedrevet den tidligere Kvickly-bygning, som kommunen købte i fjor.

Her er det meningen at opføre et nyt sundhedshus, som får facade ud mod den nye forbindelsesvej, men pengene fra Realdania skal ikke bruges på sundhedshuset. Det skal gå til at få sat selve byrummet i stand og koblet det sammen med gågaden.

- Med den her bevilling får vi mulighed for at lave en østvest akse og koble de gamle gader tættere sammen med H.P. Hanssensgade, siger Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by.