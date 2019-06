Aabenraa får lavprishotel: Det skal stå færdigt om et år

Det var planen, at der skulle være ungdomsboliger i det tidligere kloster i Fiskergade i Aabenraa, men nu er der i stedet et lavprishotel på vej. Udvalgsformand glæder sig over initiativet.

Aabenraa: Da René Kibsgaard for fire år siden købte bygningen i Fiskergade i Aabenraa, hvor der tidligere har været katolsk kloster, var det med planer om at indrette de 2000 kvadratmeter til ungdomsboliger. Travlhed med andre projekter hos RS Ejendomme ApS har imidlertid betydet, at der ikke rigtigt kom skred i tingene. Det gør der nu. Men det bliver ikke med ungdomsboliger. I stedet skal kommunens vækstudvalg for land og by på fredag behandle en sag om en ny lokalplan for området. En lokalplan, der giver mulighed for, at der kan drives hotel fra adressen. René Kibsgaard forklarer: - For lidt over et halvt år siden blev jeg kontaktet af kommunen, fordi man havde en mand, der havde forespurgt på muligheden for enten at bygge et nyt hotel eller renovere noget gammelt. Og da det for mig udelukkende er en investering og derfor ligegyldigt, om det er ungdomsboliger eller hotel, har vi arbejdet videre med det.

Plan bør kunne fremmes Området, hvor Fiskergade ligger, er i dag udlagt som bycenter, og her må bygninger bruges til offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, "der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser".

Den nuværende kommuneplan giver mulighed for miljøklasse 1-2, hvor hoteller er miljøklasse 3-5. Et mindre hotel som det, der nu er planer om, for, vurderes til miljøklasse 3.

Derudover vil etableringen af et hotel betyde, at der er behov for mere plads til parkering end der er i dag.

I forvaltningens indstilling til politikerne i vækstudvalget for land og by vurderes det dog, at "etableringen af et hotel passer fint ind i intentionerne for en levende bymidte og den pågående områdefornyelse. En lokalplan for området bør derfor kunne fremmes".

Et af flere René Kibsgaard må endnu ikke løfte sløret for, hvem den involverede hotelmand er, men han kan fortælle så meget, at det bliver et lavprishotel, som man kender det fra blandt andet Cabinn og Zleep, og at han i forvejen ejer en håndfuld hoteller rundt om i Danmark. - Så han ved, hvad han har med at gøre, og det er ikke tilfældigt, at han har valgt Aabenraa, forklarer den lokale ejer af Fiskergade 7 og 9. RS Ejendomme ApS er allerede i gang med at renovere bygningen indvendig, og snart kommer der også stilladser op til det udvendige arbejde. Ifølge tidsplanen skal hotellet med de 32 værelser åbne 1. maj næste år.

Dejligt med tro på byen Heri er indregnet den tid, Aabenraa Kommune skal bruge på at få de formelle ting omkring kommuneplan og lokalplan på plads. Ifølge dagsordenen til fredagens møde i vækstudvalget for land og by skal bemærkninger, idéer og forslag til lokalplanarbejdet være sendt ind senest den 10. juli. Formanden for udvalget, Philip Tietje (V), kan dog ikke forestille sig, at det bliver noget problem at ændre anvendelsen fra ungdomsboliger til hotel. - Nu er jeg jo før blevet overrasket, men for mig at se er der ikke den store forskel på, om det er et hotel eller lejligheder, og der bliver jo ikke ændret på bygningerne udefra. Jeg synes tværtimod, det er superfedt, at der er nogle, der tror så meget på Aabenraa, at de vil drive hotel her, for vi mangler overnatningskapacitet, lyder det fra udvalgsformanden.