- Jeg betragter det her som et skulderklap. Det viser, at ministeriet godt kan se værdien i at gå den digitale vej i de nye sundhedshuse, tilføjer han.

- De penge rækker til at komme et godt skridt af den vej, vi gerne vil, siger Karsten Meyer Olesen.

I fjor fik Aabenraa Kommune 6,7 millioner fra ministeriet til byggeri at selve huset. Denne gang kunne kommunen ikke søge penge til mursten, men derimod til digitale løsninger, der skal gøre et kommende sundhedshus topmoderne. Kommunen havde søgt om 14 millioner kroner, men fik kun 3,3 millioner.

Det understreger Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for Aabenraa Kommunes social- og sundhedsudvalg efter at Sundhedsministeriet har fordelt en pulje med penge til kommunernes sundhedshuse.

Planerne

Aabenraa Kommune har 30 millioner kroner afsat over de kommende år til sundhedshuset. Det rækker ikke helt, men kommunen arbejder med flere modeller for, hvordan læger og andre behandlere kunne blive medinvestorer i et sundhedshus.

Efterhånden ligger det fast, at Aabenraas nye sundhedshus skal placeres i Ramsherred. Her vil kommunen nedrive den tidligere Kvickly-bygning og opføre et sundhedshus i stedet. Området skal også fungere som en ny gennemgang, der får H.P. Hanssensgade til at hænge bedre sammen med gågaden og de små gader vest for gågaden.

Planen er, at det kommende sundhedshus skal indeholde flere lægeklinikker og måske også private fysioterapeuter og andre behandlere. Men samtidig skal huset være en indgang til kommunens egne tilbud på sundhedsområdet.

I Region Syddanmark er der seks projekter, der har fået tilskud på sammenlagt 42,2 millioner kroner fra Sundhedsministeriets pulje. Blandt andet har Haderslev Kommune fået 7,3 millioner kroner til en udvidelse af det byens sundhedshus.