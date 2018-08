Antallet af ældre stiger i de kommende år, og derfor bliver der brug for flere plejeboliger. Socialudvalget har drøftet, om det er kommunen selv, der skal bygge boligerne.

AABENRAA: Kigger man i krystalkuglen, er der ikke nogen tvivl: Antallet af ældre mennesker i Aabenraa vil stige i de kommende år og toppe omkring 2025.

Det vil blandt andet betyde, at der bliver brug for flere plejeboliger. Et forsigtigt skøn siger, at behovet vil ligge på 72 ekstra plejeboliger. Det kan dog skæres ned til 56 med visse omrokeringer, vurderer forvaltningen.

Det problem brugte medlemmerne af socialudvalget en del tid på, da de holdt møde i den forgangne uge. Det er nemlig dyrt at bygge plejeboliger. Det er også dyrt at drive dem, og desuden kan det være svært at forudse, hvor stort behovet er, da kommende generationer af ældre måske er friskere end de nuværende. Men samtidig stiger antallet af demente.

Efter mødet understreger formanden for socialudvalget, Karsten Meyer Olesen (S), at man også kan få for mange plejeboliger.

- Det er dyrt for kommunen, hvis der står plejeboliger tomme. Derfor skal det her undersøges grundigt. Vi vil for eksempel gerne vide mere om, hvor folk helst vil bo, når de bliver ældre, siger han.

Direktør Jakob Kyndal fra socialforvaltningen forklarer, at der de senere år har været en tendens til, at borgerne i Aabenraa Kommune flytter ind til de lidt større byer, når de bliver ældre.

- Hvis den samme tendens gælder, når de senere måske skal på plejehjem, så skal vi også tage hensyn til det, siger han.