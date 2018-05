Aabenraa får 6,6 mio. kr. til nyt sundhedshus

Et sundhedshus på en central grund i Aabenraa kan blive en realitet, efter kommunen har fået 6,6 mio. kr. fra en pulje under Sundheds - og Ældreministeriet. Direktør for Social og Sundhed vil først udtale sig, når han har læst brevet fra ministeriet.

Aabenraa: Kommunen får økonomisk hjælp til at oprette et nyt sundhedshus i Aabenraa.

Projektet, som er udset til at huse almen praksis samt regionale og kommunale sundhedsfunktioner, er blevet tildelt godt 6,7 millioner kroner fra en pulje på i alt 200 millioner kroner, regeringen har afsat til at oprette læge- og sundhedshuse over hele landet.

Tilbage i marts skrev JydskeVestkysten, at kommunen var i færd med at søge Sundheds- og Ældreminististeriet om støtte. Dengang forlød det, at der kan blive tale om et hus på mellem 2.400 og 2.600 kvadratmeter, og priser ligger på omkring 56 millioner kroner. Tanken er, at sundhedshuset skal ligge centralt i Aabenraa på en grund, som kommunen allerede ejer, og at det kan stå færdig allerede i 2020.

Direktør for Social og Sundhed, Jakob Kyndal, er endnu ikke meget for at kommentere checken fra ministeriet.

- Jeg har ingen kommentar lige nu. Vi skal lige læse ministerens brev, som er kommet ind ad døren her til morgen. Lige nu ved jeg kun det, jeg har hørt igennem pressen, men vi er opmærksom på det, siger Jakob Kyndal.