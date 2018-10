Aabenraa Kommune har fået en detaljeret beredskabsplan for oversvømmelser. Nu ligger det fast, hvem der sørger for hvad ved skybrud og stormflod.

Stormflod og skybrud kan godt forekomme samtidig, og så vil der for alvor være brug for, at alle ved, hvad de skal gøre.

Kommunen har nemlig udarbejdet er ny beredskabsplan for højvande, længerevarende regn og skybrud, og den plan blev præsenteret for politikerne i teknisk udvalg onsdag.

Aabenraa Kommune har i forvejen en klimatilpasningsplan, der skal sikre, at der laves foranstaltninger, der kan sikre kommunen i takt med, at klimaet forandrer sig, og vandstanden stiger.Den nye beredskabsplan for oversvømmelser fastlægger, hvad der skal gøres, når det engang imellem alligevel går galt.

Samarbejde

Planen sættes ikke først i værk, når vandmasserne er kommet. De første foranstaltninger begynder allerede, når der varsles om højvand eller skybrud. Det hele sker, for at mængden af skader reduceres.

Da planen blev præsenteret for udvalget, foreslog Kurt Andresen (SP), at kommunen også undersøger mulighederne for at trække på beredskabet syd for grænsen, når det går rigtigt hårdt for sig med oversvømmelser.

Den mulighed skal forvaltningen nu undersøge nærmere.