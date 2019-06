Aabenraa-drenge er tæt på oprykningskampe

Kampen startede med et påpasseligt AaBK-hold, som sørgede for at holde organisationen og lure på omstillingerne. En taktik, som skulle vise sig at være hensigtsmæssig netop i det opgør, hvor Aabenraa-spillerne fik noget for anstrengelserne efter blot 12 minutter, da Jacob Rahbaek sendte bolden i mål som følge af et kontrastød.

"Superfin indsats"

Kampen fortsatte i samme billede, hvor Ribe skulle vise sig ikke at have kvaliteten til at åbne op for en velorganiseret Aabenraa-defensiv, og derfor endte kampen med en relativ sikker sejr til AaBK.

- Vi leverede en superfin holdindsats. Vi vidste, Ribe skulle frem på banen, så vi sørgede for at stå godt og få gang i vores omstillingsspil. Jeg synes, vi viser, vi er bedre organiseret og et bedre hold, forklarer AaBK's sportschef, Michael Benkjer.

Efter sejren er AaBK kun tre point fra have sikret sig puljens andenplads, som giver adgang til oprykningskampe til Jyllandsserien.

Der er kun to runder tilbage af forårssæsonen, og Aabenraa kan sikre sig andenpladsen allerede på torsdag, når de gæster midterholdet Kolding Boldklub.

Fodbold, serie 1:

Ribe-AaBK 0-2 (0-2)

AaBK's målscorere: Jacob Rahbaek og Lars Poulsen