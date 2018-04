Aabenraa-brødre klar til det store finalebrag i TV2-show

Det var søndag dagen derpå for 26-årige Christoffer Eskjær Breitenkamp og hans ti år yngre lillebror, der lørdag aften på direkte tv dansede sig videre til årets finale i TV2-showet "Danmark har talent".De to Aabenraa-brødre har danset hele deres liv og deltaget ved adskillige verdensmesterskaber, men nu er det ikke længere kun i Aabenraa og omegn, man ved det - nu kender hele Danmark Moonlight Brothers, som de kalder sig i konkurrencen.- Det var lidt uvirkeligt at stå der på scenen, fortæller Christoffer Eskjær Breitenkamp om de nervepirrende minutter, hvor brødrene måtte vente til allersidst, før det stod klart, at de fik den anden af de to finalepladser, fordi de havde flest seerstemmer.

Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp havde flot opbakning i semifinalen. Deres forældre, en moster, en kusine og mormor og morfar var blandt dem, der var på plads med plakater af drengene.Deres mor, Jette Eskjær Aagaard fortæller, at hun egentlig skulle have været til Holland og kigge på tulipaner den kommende weekend, men nu går turen naturligvis til København i stedet for. - De tulipaner blomstrer nok også om fjorten dage eller næste år, som hun siger.

Dansens Gøg & Gokke

- Men vi er faktisk glade for, at det endte med, at det var seerne, der skulle afgøre det - for det betyder mere for os, at det var seerne og ikke dommerne, der sendte os videre, forklarer den ældste af de to brødre, der derfor også i optakten til semifinalen meget har lyttet til familie og venner, der ikke har så meget forstand på teknik.

- Vi har tænkt, at kunne de lide det og grine af det, så kunne man nok også hjemme i stuerne. For vores mål er at have det sjovt. Jeg tror, det var Jarl Friis Mikkelsen, der kaldte os Dansens Gøg & Gokke, og det er faktisk meget sådan, vi også selv tænker det, siger Christoffer Eskjær Breitenkamp, der ikke må afsløre for meget om, hvad Moonlight Brothers har tænkt sig at stille op med i finalen, men han kan dog meget et stort grin sige så meget, at dommer Cecilie Lassens efterlysning af noget mere enkelt og knap så meget show "det kommer ikke til at ske".