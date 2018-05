Aabenraa blev klædt på til at bekæmpe indbrud med Nabohjælp

Aabenraa: Sommeren står for døren, og det er netop i ferierne, at indbrudstyvene tager på arbejde. Men i Aabenraa ruster man sig nu til kamp mod indbrud, og opbakningen i lokalsamfundet er stor. Tirsdag 22. maj var over 310 borgere fra Aabenraa og omegn mødt op i Arena Aabenraa til et infomøde for at skabe fælles fodslag om at bekæmpe indbrud med Nabohjælp.

Det er Aabenraa Kommune, der sammen med Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark har taget initiativ til arrangementet. Trygfondens seneste Tryghedsmåling viser nemlig, at frygten for indbrud har stor betydning for vores generelle følelse af tryghed.

- Vi kan se i vores Tryghedsmålinger, at hver fjerde dansker frygter at blive udsat for indbrud. Vi håber, at infomødet sammen med kommunens og politiets indsats får hele Aabenraa til at stå sammen og nabohjælpe - dels for at undgå indbrud i vores private hjem og dels for at reducere frygten og i stedet øge trygheden, siger Helle Taulbjerg, repræsentant for Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.