Aabenraa: Det er endnu ikke besluttet, hvor det skal etableres, men faktum er, at Aabenraa Kommune har fået et EU-tilskud på omkring 112.000 kroner til at oprette WiFi et sted i kommunen.

Tilskuddet er en del af initiativet "WiFi4EU", der skal sikre udbredelsen af internetforbindelser i Europa.

I Aabenraa Kommune skal det nye WiFi muligvis etableres ved lystbådehavnen, i campusområdet eller et sted i Padborg.

- Det er endnu uafklaret, hvor det skal etableres henne. Det tager vi stilling til i løbet af efteråret, men det skal være et sted, hvor det giver værdi, siger Trine Rosen Madsen, der er fundraiser i Aabenraa Kommune.

- Vi overvejer steder, hvor folk kan få mest gavn af forbindelsen og har brug for mere end bare almindelig roaming. Det kunne eksempelvis være ved lystbådehavnen i Aabenraa, hvor børnefamilier kommer ind og gerne vil streame en film eller downloade et spil, fortsætter hun.