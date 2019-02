Sagen kort

Midt i januar nedlagde foreningen bag Kongelig Classic i Aabenraa sig selv. Årsagen var mangel på frivillige.



Det førte til, at udvalget for kultur, idræt, handel og turisme i Sønderborg Kommune besluttede at droppe et tilskud på 180.000 kroner til afviklingen af arrangementet i Sønderborg.



Nu skal kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune så på deres næste møde diskutere, hvilke muligheder der er for at redde Kongelig Classic.



Udfaldet af mødet i Aabenraa venter Historischer Hafen, der er arrangør af Kongelig Classic i Flensborg, spændt på.



Kongelig Classic afvikles som etapesejlads over to dage for klassiske lystfartøjer og bevaringsværdige brugsfartøjer mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensburg.