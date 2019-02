Aabenraa Sogn aflyser: Indsamling ramt af forfald

Indsamlingstips

Folkekirkens Nødhjælp har fem tips til de tusindvis af indsamlere, der går på gaden den 10. marts:Træd et skridt tilbage og smil, når folk åbner døren.



Sig tak til dem, der giver et bidrag, og "helt i orden" til dem, der ikke gør.



Ingen kontanter - intet problem. Husk at oplyse, at man kan betale med MobilePay.



Ring på alle døre på din rute.



Giv alle husstande en folder. Også når folk er hjemme.