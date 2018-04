Aabenraa Museums venner er frustrerede

Aabenraa: Der har været generalforsamling i Aabenraa Museums Venneforening - og aftenen var præget af dyb frustration, fortæller formand Else Runge Petersen i en pressemeddelelse.

Årsagen er den centralisering af museerne i Sønderjylland, som for Aabenraa Museum har betydet, at begge museumsinspektører nu har deres arbejdsplads i Haderslev og Sønderborg.

Venneforeningen mener, at Aabenraa Museums ekspertise i søfartshistorie bliver overset og vil arbejde for, at navnet ændres til Sønderjyllands Søfartsmuseum - og for at man får tilknyttet en fagligt kompetent person på museet.