Aabenraa Live henter 80'er ikon til byen

Aabenraa: Hvis du er i slut 30'erne og opefter, så er det næsten sikkert, at du har hørt disse to sange før: "Luka" og Tom's Diner".

De var kæmpe hits i 80'erne, men "Luka" bliver stadig spillet rigtig meget på de danske radiostationer og er derfor blevet en klassiker fra 80'erne.

Den 10. juni kan man opleve sangerinden bag de to ikoniske sange, Suzanne Vega, spille dem live, når hun giver koncert på Gazzværket i Aabenraa.

Koncerten bliver den eneste, som Vega giver i Danmark, og det håber Morten Vilhelm fra Aabenraa Live får betydning for fremtidens koncerter i byen.

- Der var flere, der bød ind på den koncert, men vi blev valgt, og vi ved ikke hvorfor. Det, der er interessant for byen, er, at hun har valgt at komme her, og det kan vi bruge til at markedsføre os landsdækkende. Hvis koncerten bliver en succes, så er der mulighed for, at der kan komme flere af den slags navne til byen, siger Morten Vilhelm fra Aabenraa Live.