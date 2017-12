Aabenraa Krisecenter jubler over psykologhjælp

Lederen af Aabenraa Krisecenter har valgt at tage de positive briller på, når hun skal gøre status for 2017.

Aabenraa: Det er sjældent, at Aabenraa Krisecenter, der er sat i verden for at hjælpe kvinder og deres børn, som har været udsat for psykisk eller fysisk vold, ser tilbage på et år med glæde. Personalet på centret møder dagligt kvinder med store problemer, men i 2017 er der sket noget, som har givet lederen af Aabenraa Krisecenter en tro på fremtiden.

- Vi er blevet imødekommet af Aabenraa Kommune med en udvidelse af den økonomiske ramme, så vi blandt andet kan tilbyde psykologsamtaler til kvinder, der bor på Aabenraa Krisecenter. Det er jeg jublende lykkelig over, og det er det bedste, der er sket i 2017, siger Tove Lagoni.

Ellers kan lederen af Aabenraa Krisecenter se tilbage på et år, hvor belægningsprocenten er faldet lidt sammenlignet med 2016, men det skal også ses i lyset af, at 2016 var et helt exceptionelt vildt år.

- Der er endnu ikke lavet en statistik, men vi når nok op på en belægningsprocent på et par og 80 i år. Lige nu er vi eksempelvis fyldt helt op, og vi har flere gange i løbet af året måtte henvise voldsramte kvinder til andre krisecentre i Danmark, siger Tove Lagoni.